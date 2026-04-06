AB’nin yeni kota döneminde çok sayıda ürün kotası aşıldı

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki kota döneminin ilk haftasında Hindistan, Çin, Vietnam, Türkiye ve Cezayir bazı ülkeler için ayrılan bazı ürün kotaları aşılırken, bazı ürünlerde kullanım oranı %70’in üzerine çıktı.

Aşılan kotalara bakıldığında Hindistan 222.305 mt sıcak rulo sac (1A), 31.765 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil ile 5.886 mt dikişsiz paslanmaz boru kotalarını, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 349.580 mt, 53.355 ve 8.972 mt ürünle aştı. Ülke, gümrükten geçmeyi bekleyen 10.711 mt teneke levha tonajıyla “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 7.428 mt teneke levha kotasının da üzerine çıktı. Çin 128.348 mt metalik kaplamalı sac (4B), 34.427 mt diğer dikişsiz boru ve 7.006 mt palplanş kotalarını, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 294.920 mt, 46.470 mt ve 7.029 mt ürün ile tüketti.

Türkiye’ye ayrılan 98.153 mt filmaşin, 84.033 mt kutu profil ve 14.946 mt geniş kaynaklı boru (25B) kotaları, gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 131.157 mt, 112.679 mt ve 26.572 mt ürün ile tükendi.

“Diğer ülkeler” kategorisinde ise 104.884 mt metalik kaplamalı sac (4B) kotası gümrükten geçmeyi bekleyen 112.532 mt ürün ile aşılırken, bu kategori altında Vietnam’a ayrılan 10.725 mt organik kaplamalı sac kotası AB limanlarında bekleyen 17.590 mt ürün ile tükendi.

Kota kullanımı %70’i aşan ürünler aşağıdaki tabloda görülebilir.