ABD’nin teneke levha ithalatı 2026’nın Mart ayında %20,2 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin teneke levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %20,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %56,7 düşüşle 41.058 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 75,17 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 144,05 milyon $’a kıyasla 55,94 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 4.551 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 11.754 mt’a kıyasla 10.381 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.314 mt ile Tayvan, 6.218 mt ile Almanya, 5.794 mt ile Güney Kore ve 4.698 mt ile Hollanda takip etti.