ABD’nin teneke levha ithalatı 2026’nın Şubat ayında %12,4 düşüş gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Şubat ayında ABD’nin teneke levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %12,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %48,5 düşüşle 51.471 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 77,43 milyon $’a ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen 155,64 milyon $’a kıyasla 75,17 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 2.618 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 35.851 mt’a kıyasla 19.780 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 11.064 mt ile Türkiye, 10.891 mt ile Hollanda, 4.551 mt ile Kanada ve 3.779 mt ile Güney Kore takip etti.