ABD, Çin, Tayvan ve Türkiye’den ithal teneke ürünlerine soruşturma başlattı

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, yerel üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine Çin, Tayvan ve Türkiye’den ithal teneke ürünlerine yönelik antidamping vergisi soruşturması, Çin çıkışlı söz konusu ürünlere yönelik ise ayrıca telafi edici vergi soruşturması başlattığını açıkladı.

Soruşturmalar, söz konusu ürünlerin normal değerinin altında satıldığı ve Çin özelinde devlet teşviklerinden yararlandığı iddialarını inceleyerek ABD sanayisinin bu ithalattan maddi zarar görüp görmediğini veya zarar tehdidi altında olup olmadığını belirlemeyi amaçlıyor.

Başvurunun 9 Nisan 2026 tarihinde United States Steel Corporation ve United Steelworkers sendikası tarafından yapıldığı bildirildi.

Komisyonun başvurudan itibaren 45 gün içinde ön kararını açıklayacağı ve bu kapsamda son tarihin uzatılmaması halinde 26 Mayıs 2026 olduğu belirtildi. Bulguların ise 2 Haziran 2026 tarihine kadar ABD Ticaret Bakanlığına iletileceği ifade edildi.

Soruşturmaya konu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.11.00, 7210.12.00, 7210.50.00, 7212.10.00, 7212.50.00, 7225.99.00 ve 7226.99.01 kodları altında kayıtlı bulunuyor.