ABD’nin teneke levha ihracatı 2026’nın Ocak ayında %5,7 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin teneke levha ihracatı bir önceki aya kıyasla %5,7 düşüş ve 2025’in aynı ayına kıyasla %5,7 artışla 3.058 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 3,46 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 3,36 milyon $’a kıyasla 3,21 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke Aralık ayında kaydedilen 1.249 mt’a kıyasla 782 mt ile Hindistan oldu. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.