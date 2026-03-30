ABD’nin teneke levha ithalatı 2026’nın Ocak ayında %25,9 geriledi

Pazartesi, 30 Mart 2026 12:17:04 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin teneke levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %25,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %41,9 düşüşle 58.783 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 96,88 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 146,64 milyon $’a kıyasla 77,43 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 12.343 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 9.484 mt’a kıyasla 21.326 mt ile Tayvan oldu. Tayvan’ı, 9.579 mt ile Hollanda, 7.818 mt ile Güney Kore, 7.047 mt ile Kanada, 4.549 mt ile İspanya ve 3.866 mt ile Çin takip etti.


Etiketler: Teneke Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  15 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  2,5 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör




