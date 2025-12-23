US Steel, Gary Works tesisindeki 14 No’lu yüksek fırını yenileyecek

United States Steel Corporation (US Steel), Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation ile ortaklığı kapsamında finanse edilen ve hızlandırılan yatırımlarla Indiana’daki büyük projelerinde stratejik ilerleme kaydetti. Şirket, yönetim kurulunun Indiana’daki Gary Works tesisinde bulunan 14 No’lu yüksek fırının yenilenmesi için 350 milyon $’lık yatırımı onayladığını açıkladı. Söz konusu proje, tesiste uzun vadeli üretim kapasitesinin korunması açısından kritik bir modernizasyon olarak değerlendiriliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yüksek fırın projesine ek olarak şirket, Gary Works tesisindeki sıcak şerit haddehanesine yapılacak yaklaşık 200 milyon $ ilave yatırımla iyileştirme çalışmalarını ilerletiyor.

US Steel CEO’su David B. Burritt, söz konusu projelerin “ABD çelik üretiminin geleceğine” yapılan yatırımlarda somut bir ilerlemeyi temsil ettiğini, imalat sanayisini desteklediğini ve bölgedeki çalışanlar için fırsatları genişlettiğini ifade etti. Yapılacak iyileştirmelerin, US Steel’in gelişmiş ve düşük emisyonlu çelik çözümlerine yönelik adımları kapsamında toplam kapasiteyi artırması, operasyonel verimliliği iyileştirmesi ve ürün portföyünü genişletmesi bekleniyor.

Indiana’daki stratejik girişimler, Nippon Steel’in 2028 yılı sonuna kadar US Steel operasyonlarına yaklaşık 11 milyar $ yatırım yapma taahhüdüyle desteklenen geniş kapsamlı bir sermaye yatırımı planının parçasını oluşturuyor. Bu ortaklık, modernizasyonu hızlandırmayı, çelik üretim kabiliyetlerini geliştirmeyi ve US Steel’in entegre tesisleri genelinde rekabet gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.