Usiminas karbon salımını 2030 yılına kadar %15 düşürmeyi planlıyor

Cuma, 29 Mart 2024 11:59:36 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, karbonsuzlaşma stratejisini açıkladı. Söz konusu strateji kapsamında şirket, 2030 yılına kadar karbon salımını 2019 yılına kıyasla metrik ton başına %15 azaltmayı planlıyor.

Öte yandan şirket, çeşitli yöntemler aracılığıyla faaliyetlerini karbondan arındırmayı hedefliyor. Bunlardan birinin enerji verimliliği olduğunu ifade eden Usiminas, Ipatinga’daki 3 No’lu yüksek fırınını 2,7 milyar BRL (538 milyon $) yatırımla yenileyerek karbon salımı ile enerji tüketimini azalttığını ve verimliliğini artırdığını vurguladı. Söz konusu yüksek fırın şirketin toplam üretiminin %70’ini oluşturuyor. Öte yandan Usiminas, çelik üretiminde hurda kullanımını artıracağını, kömür ve kokun yerini kısmen biyokütlenin alacağını ve yenilenebilir enerji kullanımına öncelik vereceğini de aktardı.

Şirket Başkanı Marcelo Chara, “Karbonsuzlaşma sadece çevreyi korumaya yönelik bir öncelik değil, aynı zamanda inovasyonu, rekabetçiliği ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi de desteklemek için de bir fırsat,” dedi.