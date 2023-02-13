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Usiminas dördüncü çeyrekte net zarar açıkladı

Pazartesi, 13 Şubat 2023 09:21:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyrekte kaydedilen 608 milyon BRL net kârdan 839 milyon BRL (160 milyon $) net zarara döndü.

Söz konusu çeyrekte şirketin net satış gelirleri 7,66 milyar BRL seviyesinde yer alırken, satılan malların maliyeti 6,89 milyar BRL ve brüt kâr 773 milyon BRL seviyelerinde kaydedildi.

Şirket dördüncü çeyrekte 963.000 mt çelik ve 2,40 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi.

Yılın tamamına bakıldığında Usiminas’ın net satış gelirleri 32,5 milyar BRL, AVFÖK’ü 4,9 milyar BRL ve net kârı 2,1 milyar BRL seviyelerine yükselerek son 14 yılın en yüksek seviyeleri olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu yılda şirketin çelik ürünleri ve demir cevheri satışları sırasıyla 4,2 milyon mt ve 8,6 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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