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US Steel’in net kârı üçüncü çeyrekte düştü

Çarşamba, 06 Kasım 2024 17:30:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

United States Steel Corporation (US Steel), 2024’ün üçüncü çeyreğinde 119 milyon $ ya da hisse başına 0,48$ net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 299 milyon $ ya da hisse başına 1,20$ seviyesinde kaydedilmişti.

2024 yılının üçüncü çeyreğinde net satışların değeri geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 4,43 milyon $’a kıyasla 3,83 milyon $ oldu. Toplam çelik sevkiyatları 3,78 milyon mt’dan 3,52 milyon mt’a geriledi. Ham çelik üretimi ise bir yıl önce kaydedilen 4.18 mt’a kıyasla 3.97 mt’a indi. Kapasite kullanım oranları yassı mamuller için %63, elektrik ark ocaklı üretim için %88 ve borular için %70 seviyelerinde kaydedildi. Bu oranlar geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde sırasıyla %72, %83 ve %49 seviyelerinde yer almıştı.

Şirketin üçüncü çeyrekte gösterdiği performansı yorumlayan US Steel Başkanı ve CEO’su David B. Burritt, “Üçüncü çeyrekte 319 milyon $ AVFÖK değeri kaydetmemiz satış fiyatları düşse bile iş modelimizin ne kadar dayanıklı olduğunu kanıtlıyor. Kuzey Amerika’da yassı mamul faaliyetlerimiz, geniş ürün gamımız ve hizmet verdiğimiz son kullanıcı piyasalarda kontratların artmasından faydalanan ticaret stratejimiz sayesinde güçlenmeye devam etti. Fiyat düşüşlerinden etkilenen elektrik ark ocağı segmentinde 40 milyon $’lık tek sefere mahsus yapılan harcamaları dışarıda bıraktığımızda %11 AVFÖK marjı elde ettik. Avrupa segmentinde elde ettiğimiz gelir, karbon emisyonlarıyla ilgili yaptığımız düzenlemenin Avrupa’da zayıf talebi yarattığı baskıyı dengelemesinden olumlu etkilendi. Boru segmentindeki kârımız ise fiyatların düşmesine bağlı olarak beklentilerimiz doğrultusunda azaldı,” ifadelerini kullandı.

Şirket, çoğunlukla satış fiyatlarının düşmesine bağlı olarak dördüncü çeyrekte AVFÖK değerinin 225-275 milyon $ seviyesinde yer almasını bekliyor. Bununla birlikte US Steel, Arkansas eyaletindeki Big River 2 projesinde ilk kangalını üretti. SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, Big River 2 projesi karbon emisyonlarının düşürülmesine katkı sağlamaya devam edecek.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar US Steel 

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