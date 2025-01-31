US Steel 2024’ün son çeyreğinde net zarar kaydederken, yılın tamamında kâr elde etti

ABD merkezli çelik üreticisi United States Steel Corporation (US Steel), 2024’ün dördüncü çeyreğinde 89 milyon $ ya da hisse başına 0,39 $ net zarar kaydettiğini açıkladı. Şirketin düzenlenmiş net zararı ise 28 milyon $ ya da hisse başına 0,13 $ oldu. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde şirket 80 milyon $ ya da hisse başına 0,36 $ zarar elde etmiş, düzenlenmiş net geliri ise 167 milyon $ veya hisse başına 0,67 $ olmuştu.

2024’ün tamamında şirket 384 milyon $ ya da hisse başına 1,57 $ net gelir kaydetti. Düzenlenmiş net geliri ise 529 milyon $ ya da 2,14 $ oldu. 2023 yılının tamamında 895 milyon $ ve hisse başına 3,56 $ gelir kaydedilmiş ve düzenlenmiş gelir seviyesi 1,19 milyar $ veya hisse başına 4,73 $ olarak kaydedilmişti.

US Steel 2023’ün aynı çeyreğinde kaydedilen 4,14 milyon $ net satışlara kıyasla geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 3,51 milyon $ net değerinde net satış gerçekleştirdi. Bahsi geçen çeyrekte sevkiyatlar 3.454 mt’dan 2.990 mt’a gerilerken, tüm segmentlerde ham çelik üretimi aynı kıyasla 3.716 mt’dan 3.374 mt’a geriledi. Dördüncü çeyrekte kapasite kullanım oranları yassı mamuller, elektrik ark ocağı ve boru üretimi için sırasıyla %63, %61 ve %68 seviyelerinde kaydedilirken 2023’ün aynı çeyreğinde sırasıyla %63, %87 ve %69 seviyelerinde yer almıştı.

US Steel Başkanı ve CEO’su David B. Buritt, “Dördüncü çeyrekte 190 milyon $ AVFÖK değeri elde etmemiz ortalama satış fiyatlarının ve tüm segmentlerde talebin düşmesine rağmen güçlü bir performans göstermeye devam ettiğimizin kanıtı. Yassı mamul segmentinde maliyet performansımız iyileşirken, elektrik ark ocağı segmentinde tonajlar yükseldi. Yassı mamul segmenti ticari stratejimiz, geniş ürün gamımız ve maliyet kontrolü çalışmalarımız sayesinde %10 AVFÖK marjı kaydetti. Yeni Big River 2 tesisimizden yapılan ilk sevkiyatlar, Big River Steel’de yapılan bakım çalışmalarının etkisini kısmen dengeledi. Big River’daki 50 milyon $’lık inşaat ve üretimi artırma maliyetleri hesaplandığında elektrik ark ocağı segmentinin AVFÖK marjı %8 oldu. Boru segmentinde de artan sevkiyatlar sayesinde daha iyi bir sonuç elde ettik,” ifadelerini kullandı.

Şirket, yassı mamul segmentindeki düşüş tahminlerine bağlı olarak 2025 yılının ilk çeyreğinde 100-150 milyon $ AVFÖK değeri kaydetmeyi bekliyor.