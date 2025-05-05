US Steel ilk çeyrekte net zarar açıkladı

ABD merkezli çelik üreticisi United States Steel Corporation, 2024’ün ilk çeyreğinde kaydettiği 171 milyon $ net kâra ve hisse başına 0,68$ net kâra kıyasla 2025’in ilk çeyreğinde 116 milyon $ net zarar ve hisse başına 0,52 $ net zarar kaydetti.

Şirketin satışlardan elde ettiği net hasılat 2024’ün ilk çeyreğinde kaydedilen 4,16 milyon $’a kıyasla 3,73 milyon $ olurken, toplam çelik sevkiyatları 3,45 milyon mt’dan 3,41 milyon mt’a geriledi. Ham çelik üretimi ise 3.678 mt’dan 3.798 mt’a indi. İlk çeyrekte kapasite kullanım oranları yassı mamuller için %65, elektrik ark ocaklı üretim için %62 ve borular için %73 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kapasite kullanım oranları sırasıyla %64, %87 ve %65 seviyelerinde kaydedildi.

US Steel Başkanı ve CEO’su David B. Burritt, “172 milyon $ seviyesinde yer alan AVFÖK değeri faaliyetlerimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak Kuzey Amerika’da yassı mamul segmentinde madencilikle ilgili dönemsel sorunlar ve spot fiyatların gevşemesi sonuçların düşmesine neden oldu. Big River 2 projemizde kademeli olarak tam kapasiteye doğru çıktığımız için elektrik ark ocaklı üretim segmentinde çeyreklik sevkiyat tonajımız rekor kırdı. Bu segmentte AVFÖK marjımız %10 oldu. Avrupa faaliyetlerimizde sevkiyatlar ve maliyet yönetimi açısından olumlu sonuçlar elde ederken, ortalama satış fiyatları yükseldiği için boru segmenti önceki çeyreğe kıyasla daha güçlü bir performans gösterdi,” ifadelerini kullandı.

US Steel ikinci çeyrekte düzenlenmiş AVFÖK değerinin 375-425 milyon $ olmasını bekliyor. Maden lojistiğiyle ilgili sorunların yumuşaması ve dolayısıyla çelik fiyatlarının artmasıyla yassı mamul segmentinde daha güçlü sonuçlar elde edilebilir. Ancak planlı bakım çalışmaları nedeniyle sevkiyatların düşmesi bekleniyor. US Steel’e göre Big River 2 projesinden yapılan sevkiyatların ve ortalama satış fiyatlarının artmasıyla, yaklaşık 50 milyon $ değerindeki kapasite kullanım oranı artırma çalışmalarına rağmen elektrik ark ocaklı üretim sonuçları toparlanacak.