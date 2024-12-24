 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > US...

US Steel dördüncü çeyrekte net gelirinin düşmesini bekliyor

Salı, 24 Aralık 2024 11:38:02 (GMT+3)   |   San Diego

United States Steel Corporation (US Steel) 2024’ün dördüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 0,25-0,29$ aralığında olacağını belirtti. Şirket yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 0,48$, 2,61$ kâr elde etmişti. Bununla birlikte aynı çeyreğe ilişkin AVFÖK değeri beklentisi önceki beklentilere kıyasla düşerek yaklaşık 150 milyon $’a geriledi. Bahsi geçen çeyrekte çelik fiyatları baskı altında kalırken, Big River 2 tesisinde üretimi artırmaya yönelik çalışmalar şirketin maliyetini artırdı.

Şirket, satış fiyatları ve tonajındaki düşüş ile artan üretim duruşları ve bakım çalışmaları nedeniyle yassı mamul segmentinde AVFÖK değerinin düşmesini beklediğini ifade etti. Elektrik ark ocağı segmentinde AVFÖK değeri satış tonajlarının düşmesi nedeniyle azalacak. Bununla birlikte şirket çalıştırma ve inşaat maliyetlerinin yaklaşık 30 milyon $ olmasını, Big River 2 tesisinde üretimin artırılmasına yönelik masrafların ise 20 milyon $ olmasını bekliyor. Boru segmentindeki AVFÖK değerinin ise artan tonaja ve üretim duruşu olmadığı için maliyetlerin az olmasına bağlı olarak önceki çeyreğe kıyasla yükselmesi bekleniyor.

US Steel CEO’su David B. Burritt, “Dördüncü çeyrekte 31 Ekim 2024 tarihinde 4 milyar $’ın üzerinde harcanma yapılmış Big River 2 tesisinde silisli sac üretimine ve Aralık ayında sevkiyatlarımıza başlayarak şirketin geleceği için büyük bir adım attık. Nakit akışını artırarak ticari stratejimiz doğrultusunda kârımızı güçlendirmeyi bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar US Steel 

Benzer Haber ve Analizler

US Steel birinci çeyrekte net kârında düşüş yaşadı, yeni kaplama hattını devreye aldı

07 May | Çelik Haberler

US Steel üçüncü çeyreğe yönelik beklentilerini açıkladı

19 Eyl | Çelik Haberler

US Steel dördüncü çeyrekte 1,07 milyar $ net kâr elde etti

31 Oca | Çelik Haberler

US Steel üçüncü çeyrekte net kârının artmasını bekliyor

20 Eyl | Çelik Haberler

US Steel ikinci çeyrekte 1,01 milyar $ net kâr elde etti

30 Tem | Çelik Haberler

US Steel mali yılın ikinci çeyreğinde net kârının güçlenmesini bekliyor

21 Haz | Çelik Haberler

US Steel ilk çeyrekte 91 milyon $ net kâr elde etti

03 May | Çelik Haberler

US Steel ikinci çeyrekte ciddi bir zarar bekliyor

18 Haz | Çelik Haberler

US Steel üçüncü çeyrekte 84 milyon $ net zarar kaydetti

04 Kas | Çelik Haberler

US Steel üçüncü çeyrekte zarar bekliyor

11 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis