US Steel dördüncü çeyrekte net gelirinin düşmesini bekliyor

United States Steel Corporation (US Steel) 2024’ün dördüncü çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 0,25-0,29$ aralığında olacağını belirtti. Şirket yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 0,48$, 2,61$ kâr elde etmişti. Bununla birlikte aynı çeyreğe ilişkin AVFÖK değeri beklentisi önceki beklentilere kıyasla düşerek yaklaşık 150 milyon $’a geriledi. Bahsi geçen çeyrekte çelik fiyatları baskı altında kalırken, Big River 2 tesisinde üretimi artırmaya yönelik çalışmalar şirketin maliyetini artırdı.

Şirket, satış fiyatları ve tonajındaki düşüş ile artan üretim duruşları ve bakım çalışmaları nedeniyle yassı mamul segmentinde AVFÖK değerinin düşmesini beklediğini ifade etti. Elektrik ark ocağı segmentinde AVFÖK değeri satış tonajlarının düşmesi nedeniyle azalacak. Bununla birlikte şirket çalıştırma ve inşaat maliyetlerinin yaklaşık 30 milyon $ olmasını, Big River 2 tesisinde üretimin artırılmasına yönelik masrafların ise 20 milyon $ olmasını bekliyor. Boru segmentindeki AVFÖK değerinin ise artan tonaja ve üretim duruşu olmadığı için maliyetlerin az olmasına bağlı olarak önceki çeyreğe kıyasla yükselmesi bekleniyor.

US Steel CEO’su David B. Burritt, “Dördüncü çeyrekte 31 Ekim 2024 tarihinde 4 milyar $’ın üzerinde harcanma yapılmış Big River 2 tesisinde silisli sac üretimine ve Aralık ayında sevkiyatlarımıza başlayarak şirketin geleceği için büyük bir adım attık. Nakit akışını artırarak ticari stratejimiz doğrultusunda kârımızı güçlendirmeyi bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.