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US Steel’in net kârı dördüncü çeyrekte ve yılın tamamında düştü

Pazartesi, 06 Şubat 2023 10:28:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

US Steel tarafından yapılan açıklamada, şirketin geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,07 milyar $ net kâra kıyasla 174 milyon $ net kâr elde ettiği belirtildi. Şirketin net satış gelirleri 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 5,62 milyar $’a kıyasla 4,34 milyar $ oldu. Yılın tamamında şirketin net kârı 2021 yılında kaydedilen 4,17 milyar $’a kıyasla 2,52 milyar $ ve net satış gelirleri 20,3 milyar $ seviyesine kıyasla 21,1 milyar $ seviyelerinde yer aldı.

US Steel’in toplam çelik sevkiyatları 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 3,40 milyon mt’a kıyasla 3,06 milyon mt seviyesine geriledi. Ham çelik üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 3,79 milyon mt’a kıyasla 3,95 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca aynı çeyrekte yassı çelik üretim tesislerinin kapasite kullanım oranı %59, elektrik ark ocağıyla üretim yapan tesislerin kapasite kullanım oranı %82 ve boru üretim tesislerinin kapasite kullanım oranı %60 seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu tesislerin kapasite kullanım oranları 2021 yılının dördüncü çeyreğinde sırasıyla %51, %82 ve %62 seviyelerinde yer almıştı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar US Steel 

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