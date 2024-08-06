US Steel ikinci çeyrekte 183 milyon $ net kâr elde etti

United States Steel Corporation (US Steel), 2024’ün ikinci çeyreğinde 183 milyon $ ya da hisse başına 0,72$ net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 477 milyon $ ya da hisse başına 1,89$ seviyesinde kaydedilmişti.

2024 yılının ikinci çeyreğinde net satışların değeri geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 5,01 milyon $’a kıyasla 4,12 milyon $ oldu. Toplam çelik sevkiyatlarının değeri 3,6 milyon mt’dan 3,26 milyon mt’a geriledi. Ham çelik üretimi ise bir yıl önce kaydedilen 4.191 mt’a kıyasla 3.533 mt’a indi. Kapasite kullanım oranları yassı mamuller için %63, elektrik ark ocaklı üretim için %88, borular için %52 ve Avrupa’daki faaliyetler için %79 seviyelerinde kaydedildi. Bu oranlar geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde sırasıyla %77, %91, %57 ve %97 seviyelerinde yer almıştı.

Şirketin ikinci çeyrekte gösterdiği performansı yorumlayan US Steel Başkanı ve CEO’su David B. Burritt, “İkinci çeyrekte gösterdiğimiz performanstan memnunum. Fiyatların baskısına rağmen 443 milyon $ AVFÖK değerine ulaşarak çeyreklik bazda daha iyi bir sonuç yakaladık. Özellikle de Kuzey Amerika’daki yassı mamul faaliyetlerinde sonuçlar beklentilerimizin üzerinde oldu. Bunu ürün gamımız ve maliyet yönetimi ile dinamik bir piyasada kârımızı koruyarak gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Elektrik ark ocaklı üretimimiz de stratejik projeler için bir seferlik yaptığımız 30 milyon $’lık harcamalar düşünüldüğünde %17 AVFÖK marjına ulaşarak iyi bir performans gösterdi. Boru ve Avrupa segmentleri de beklendiği gibi faaliyet gösterdi,” ifadelerini kullandı.

Şirket, fiyatlar etkisini sürdürdüğü için AVFÖK değerinin üçüncü çeyrekte 275-325 milyon $ olmasını bekliyor. Bununla birlikte şirketin Big River 2 projesinin dördüncü çeyrekte devreye alınması bekleniyor.