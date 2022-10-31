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US Steel üçüncü çeyrekte 490 milyon $ net kâr elde etti

Pazartesi, 31 Ekim 2022 09:49:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

US Steel tarafından yapılan açıklamada, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2 milyar $ net kâra kıyasla 490 milyon $ net kâr elde ettiği belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 5,96 milyar $’a kıyasla 5,20 milyar $ oldu. US Steel’in toplam çelik sevkiyatları, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 3.639.625 mt’a kıyasla 3.347.511 mt seviyesine geriledi. Ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 4.336.343 mt’a kıyasla 3.628.739 mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca yassı çelik üretim tesislerinin kapasite kullanım oranı %68, elektrik ark ocağıyla üretim yapan tesislerin kapasite kullanım oranı %74, boru üretim tesislerinin kapasite kullanım oranı %76 ve Avrupa’da yer alan tesislerinin kapasite kullanım oranı %75 seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu tesislerin kapasite kullanım oranları geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde sırasıyla %61, %90, %52 ve %101 seviyelerinde yer almıştı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar US Steel 

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