US Steel üçüncü çeyreğe yönelik beklentilerini açıkladı

Pazartesi, 19 Eylül 2022 10:29:53 (GMT+3) | San Diego

US Steel düzenlenmiş AVFÖK’ünün bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 825 milyon $ seviyesinde yer almasını ve hisse başına düzenlenmiş net kârının ise 1,90-1,95$ olmasını beklediğini belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yassı mamul segmentinin düzenlenmiş AVFÖK’ünün söz konusu çeyrekte, ekonomik dalgalanmaların çoğu son kullanıcı sektörde talebi olumsuz etkilemesine ve dolayısıyla sevkiyatların azalması beklentisine bağlı olarak düşmesinin beklendiği belirtildi.

Otomotiv ve ev aletleri sektörlerinin tedarik zincirinde meydana gelen aksamaların devam ettiği, konteyner ve ambalaj arzındaki sıkıntının azaldığı ve servis merkezlerinin alım yapmadığı ifade edildi.

Elektrik ark ocaklı tesis segmentinin düzenlenmiş AVFÖK’ünün ikinci çeyreğe kıyasla daha düşük seviyelerde yer almasını beklediğini belirten şirket, zayıf talebin ve ortalama satış fiyatlarında meydana gelen sert düşüşün spot fiyatlara yansımasının segmentin AVFÖK performansını olumsuz etkilemesini öngördüğünü söyledi. Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlangıcında alımı yapılan yüksek maliyetli hammaddelerin üçüncü çeyrekte kâr marjlarını olumsuz etkilemeye başladığı ve yılsonuna kadar mali sonuçları etkilemesinin beklendiği dile getirildi.

Şirket boru segmentinin düzenlenmiş AVFÖK’ünün ise güçlenmeye devam etmesini beklediğini belirtti. US Steel, iyi talebe ve OCTG boru ithalatına yönelik başlatılan incelemeye bağlı olarak satış fiyatlarının ve AVFÖK’ünün ikinci çeyreğe kıyasla daha yüksek olacağını ifade ediyor.

US Steel CEO’su David B. Burritt, “İkinci çeyrekte ekonomik dalgalanmaların hız kazanmış olmasına rağmen üçüncü çeyrekte güçlü sonuçlar elde etmeyi bekliyoruz. Entegre çelik üretim faaliyetlerimizi sipariş defterimize yetişebilecek şekilde artırdık. Boru segmentimizden elde edilen kârımızın artmasını bekliyoruz,” dedi.