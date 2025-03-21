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US Steel ilk çeyrekte net kazancının yükselmesini bekliyor

Cuma, 21 Mart 2025 10:44:14 (GMT+3)   |   San Diego

United States Steel Corporation (US Steel) 2025’in birinci çeyrek beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hisse başına kârının 0,49-0,53$ aralığında olacağını belirtti. Şirket 2024’ün son çeyerğinde hisse başına 0,13$ zarar kaydetmişti. Bununla birlikte aynı çeyreğe ilişkin AVFÖK değeri beklentisi 125 milyon $’da kaydedildi.

Şirket, madencilik sektöründeki sezona bağlı lojistik engellerden dolayı yassı mamul segmentinde AVFÖK değerinin dördüncü çeyreğe kıyasla düşmesini beklediğini ifade etti. Şirketin elektrik ark ocağı segmentindeki AVFÖK değerinin ise sevkiyatlardaki artışa bağlı olarak yükselmesi bekleniyor. Big River 2 projesinde üretim kapasitesini artırmadan kaynaklanan maliyetler yaklaşık 50 milyon $ olacak. Şirketin boru segmentindeki AVFÖK değerinin ise sevkiyatlardaki ve ortalama satış fiyatlarındaki artışa bağlı olarak artacağı öngörülüyor.

US Steel CEO’su David B. Burritt, “AVFÖK beklentilerimiz önceki tahminlerimizle aynı doğrultuda. Kuzey Amerika yassı mamul segmenti operasyonel verim ve maliyet yönetimi hedefleriyle güçlü bir performans göstermeye devam ediyor. Hem Big River Steel hem de Big River 2 projelerinde üretim tonajlarının artmasıyla önceki çeyreğe kıyasla daha güçlü sonuçlar elde etmeyi bekliyoruz. Avrupa’da fiyatlar biraz toparlansa da talep hâlen zayıf. Üretim tonajlarını müşterilerimizin talebi ve planlı bakım çalışmaları doğrultusunda kontrol etmeye devam ediyoruz. Boru segmenti fiyatların baskısı altında kalmaya devam ediyor. Ancak önümüzdeki dönem için fiyat trendinden beklentilerimiz olumlu,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Mali Sonuçlar US Steel 

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