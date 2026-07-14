US Steel’in Gary Works’teki 14 No’lu yüksek fırın yenileme projesi uygulama aşamasına geçti

ABD’li çelik üreticisi United States Steel Corporation (US Steel), Indiana eyaletindeki Gary Works tesisinde yer alan 14 No’lu yüksek fırının 350 milyon $ değerindeki yenileme projesinde uygulama aşamasına geçtiğini açıkladı.

Proje kapsamında yaklaşık 100 gün boyunca devre dışı kalacak yüksek fırının yenileme çalışmalarının gelecek ay tamamlanması bekleniyor. Şirket daha önce söz konusu duruşun bu yılın Mayıs-Ağustos döneminde gerçekleştirileceğini bildirmişti.

US Steel, Gary Works’teki uzun süreli duruş nedeniyle oluşacak üretim kaybını telafi etmek ve 2026 yılında güçlü seyretmesi beklenen talebi karşılamak amacıyla Illinois eyaletindeki Granite City Works tesisinde bulunan B yüksek fırınını bu yılın başlarında yeniden faaliyete geçirmişti.

Gary Works’teki dört yüksek fırının en büyüğü olan 14 No’lu yüksek fırın, US Steel’in Minnesota Ore operasyonlarından tedarik edilen demir cevheri peletlerini kullanarak otomotivden inşaata kadar çeşitli sektörlerde kullanılan yüksek mukavemetli çelik üretimi için pik demir üretiyor.

US Steel yönetim kurulu, Gary Works’ün müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmesi ve tesisin uzun vadeli demir üretim kabiliyetiyle kapasitesinin korunması açısından kritik önem taşıyan proje için gerekli finansmanın tamamını geçen yılın Aralık ayında onaylamıştı.

Söz konusu yenileme Gary Works’te yürütülen daha kapsamlı yatırım programının bir parçasını oluştururken, program kapsamında ayrıca tesisin sıcak şerit haddehanesinde yaklaşık 200 milyon $ değerinde bir modernizasyon gerçekleştiriliyor. Bu projenin de yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.