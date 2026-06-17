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Midrex, US Steel’in Big River Steel Works kompleksi için DRI tesisi tedarik edecek

Çarşamba, 17 Haziran 2026 11:29:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Doğrudan indirgeme teknolojisi geliştiricisi Midrex, ABD merkezli çelik üreticisi US Steel’in Arkansas eyaletindeki Big River Steel Works tesisinde kurulacak yeni doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisi için yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli HDRI/HBI MIDREX® tesisi tedarik edeceğini açıkladı. Tesiste üretimin 2029 yılında başlaması bekleniyor.

Midrex tarafından yapılan açıklamaya göre proje, elektrik ark ocağıyla çelik üretimine entegre edilecek ve yurt içi pelet tedarik zinciriyle desteklenecek ilk DRI tesisi olması nedeniyle Kuzey Amerika çelik sektörü için önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor.

MIDREX Flex® tesisi, tesisin yakınındaki elektrik ark ocaklarına yüksek kaliteli sıcak doğrudan indirgenmiş demir (HDRI) tedarik ederken, aynı zamanda ticari satışlar ve küresel çelik üretim tesislerine ihracat için sıcak briketlenmiş demir de üretecek. Sıcak doğrudan indirgenmiş demirin doğrudan elektrik ark ocaklarına yüklenmesinin, enerji tüketimini ve emisyon yoğunluğunu azaltması, verimliliği artırması ve işletme maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere US Steel DRI tesisi için 1,9 milyar $ yatırım yapmıştı.


Etiketler: Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi US Steel 

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