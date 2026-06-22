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US Steel Mon Valley Works yatırımının bölge ekonomisine 1,7 milyar $ katkı yaratacağını öngörüyor

Pazartesi, 22 Haziran 2026 11:18:21 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli çelik üreticisi US Steel, Pennsylvania’daki Mon Valley Works tesisine yönelik 2,5 milyar $'ı bulan sermaye yatırımına ilişkin ekonomik etki analizinin sonuçlarını açıkladı. Şirket projenin üç yıllık dönemde eyalet için toplamda 1,7 milyar $ seviyesine kadar ekonomik etki yaratmasının beklendiğini belirtti.

Şirkete göre Pennsylvania’nın Braddock bölgesindeki Mon Valley Works Edgar Thomson tesisinde yeni ve son teknoloji bir sıcak rulo sac haddehanesinin inşasını da içeren yatırımın Commonwealth bölgesinde 6.381 kişilik istihdamı desteklemesi ve 58 milyon $ seviyesine kadar vergi geliri yaratması bekleniyor. Yeni tesis, modernizasyon programı kapsamında devre dışı bırakılacak olan Irvin tesisinde yer alan 87 yıllık sıcak rulo sac haddehanesinin yerini alacak.

US Steel, yeni sıcak rulo sac haddehanesinin verimi artırmasının, enerji tüketimini azaltmasının ve ürün kalitesini iyileştirmesinin yanı sıra Mon Valley Works’ün otomotiv sektörü ve diğer yüksek katma değerli pazarlar için daha geniş bir çelik ürün yelpazesi üretme kabiliyetini artırmasının beklendiğini ifade etti.

Şirket projenin Nippon Steel’in Mon Valley Works’e yönelik planlanan yatırım dahilinde gerçekleşeceğini belirtti. Nippon Steel 2024’ün Ağustos ayında tesis için kapanış sonrası en az 1 milyar $ sermaye taahhüdü açıklamıştı. SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, güncellenen öngörüler ise toplam yatırımın yaklaşık 2-2,5 milyar $ seviyesinde olacağını gösteriyor.

US Steel başkanı ve CEO’su David B. Burritt, yatırımın binlerce kişilik iş gücü koruyacağını, dünya standartlarında bir tesis oluşturacağını ve ABD’li otomobil üreticileri ile imalatçıların gelecek nesiller boyunca çelik tedarikini destekleyeceğini söyledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi US Steel 

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