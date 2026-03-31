US Steel talebi karşılamak için Granite City’deki yüksek fırınını iki yılın ardından yeniden devreye aldı

Salı, 31 Mart 2026 11:46:08 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli çelik üreticisi United States Steel (US Steel), Illinois eyaletindeki Granite City Works tesisinde bulunan yüksek fırın B’yi iki yılı aşkın sürenin ardından yeniden devreye aldığını duyurdu.

2023 yılından bu yana atıl durumda bulunan fırının, artan müşteri talebini karşılama doğrultusunda alınan karar kapsamında yeniden üretime başladığı bildirildi.

Şirket, yeniden devreye alım sürecine değişen pazar koşullarına uygun şekilde 2025’in Aralık ayında başladığını dile getirdi. 

Granite City tesisinde bulunan iki yüksek fırından biri olan yüksek fırın B’nin yeniden devreye alınması, şirketin üretim kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Güvenli ve sürdürülebilir operasyon vurgusu

US Steel Başkanı ve CEO’su David B. Burritt, yeniden başlatmanın titiz bir hazırlık sürecinin sonucu tamamlandığını ve rekabetin yüksek olduğu döngüsel çelik sektöründe güvenli ve istikrarlı operasyonların öncelikli olduğunu ifade etti.

Burritt, üretimin yeniden başlamasıyla birlikte şirketin çalışanlar, Birleşik Çelik İşçileri sendikası ve yerel otoritelerle yakın iş birliği içinde hareket ederek tesisin güvenli şekilde faaliyet göstermesini sağlayacağını belirtti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi US Steel 

