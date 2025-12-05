US Steel, Granite City tesisindeki yüksek fırın B’yi yeniden devreye aldı

United States Steel Corporation (US Steel), piyasadaki gelişmeleri ve müşteri talebini kapsamlı şekilde değerlendirmesinin ardından Granite City tesisindeki 2023 yılından bu yana faaliyette olmayan yüksek fırın B’yi yeniden devreye almaya karar verdiğini açıkladı.

US Steel’in CEO’su David B. Burritt, “Çelik sektörü hem oldukça rekabetçi hem de oldukça döngüsel ancak 2026 yılında talebi karşılamak için tesisi güvenli ve kârlı biçimde işletme konusunda kendimize güveniyoruz. Birleşik Çelik İşçileri sendikası ve seçilmiş yetkililer dahil tüm paydaşlarla iş birliği içinde güvenli ve verimli bir başlangıç sağlamak için Granite City tesisine yönelik destekleri görüşmeyi dört gözle bekliyoruz,” dedi.

Bu operasyonel adım, 2025’in başlarında Nippon Steel’in US Steel’i satın almasının ardından geldi. Fırını yeniden devreye alma kararı, US Steel ve Nippon Steel’in Granite City tesisini otomotiv, inşaat, enerji gibi başlıca sektörlere çelik tedarik edebilecek ve Kuzey Amerika’daki daha geniş endüstriyel talebi karşılayabilecek önemli bir varlık olarak gördüklerini gösteriyor.