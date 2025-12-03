 |  Giriş 
Nippon Steel ABD’de kuracağı yeni tesisle operasyonlarını genişletecek

Çarşamba, 03 Aralık 2025 11:12:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, United States Steel Corporation’ı (US Steel) satın almasının ardından ABD’de yeni bir çelik tesisi kurmayı planladığını açıkladı. Şirketin gelecek yıl yaz aylarında birkaç eyaleti listelemesi ve nihai yer seçimini 2026 yılı sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.

Şirketin planına göre hammadde olarak çoğunlukla hurda kullanacak iki adet elektrik ark ocağı kurulacak. Yıllık yaklaşık üç milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip olacak ocaklara toplamda yaklaşık 4 milyar $ yatırım yapılacağı bildirildi.

Yer seçiminde dikkate alınacak kriterler

Nippon Steel yönetimine göre potansiyel eyaletler uygun büyüklükte arazi imkânı, elektrik tedarik kapasitesi, demir yolu ve kara yolu bağlantılarına yakınlık, iş gücüne erişim ve yerel düzenleyici çerçeve ile teşvik ortamı gibi unsurlara göre değerlendirilecek. Ayrıca şirket, hurda dahil olmak üzere hammaddeye erişimi ve bölgesel çelik talebini de göz önünde bulunduracak.

Stratejik amaç: ABD’de varlığı güçlendirmek ve üretimi modernize etmek

Planlanan ABD yatırımı, Nippon Steel’in US Steel bünyesinde ABD’deki operasyonlarını yenileme ve genişletme stratejisinin bir parçası. Şirket, mevcut tesislere yönelik modernizasyon yatırımlarına ek olarak kurulacak elektrik ark ocaklı yeni tesisle hurda bazlı ve enerji verimliliği yüksek üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Nippon Steel, US Steel’in düşen çelik fiyatları, yüksek değişken maliyetler ve beklenmedik kesintiler nedeniyle yakın dönemde performans düşüşü yaşadığını ifade etti. Şirket, bu sıkıntıları geçici zorluklar olarak nitelendiriyor ve çok yıllı yatırım planına bağlılığını sürdürüyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Nippon Steel US Steel 

