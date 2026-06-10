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Nippon Steel, US Steel’in Mon Valley tesislerini yenilemek için 2,5 milyar $ yatırım yapacak

Çarşamba, 10 Haziran 2026 10:49:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Japon çelik üreticisi Nippon Steel, 2025 yılında satın aldığı US Steel’e ait Pennsylvania’daki Mon Valley çelik tesislerine önümüzdeki üç yıl içinde 2,5 milyar $’a kadar yatırım yapmayı planlıyor. Alım öncesinde söz konusu yatırımın 1 milyar $’ın üzerinde olacağı öngörülüyordu.

Yatırımın amacı, eskiyen ekipmanları modernize etmek ve başta otomotiv sektörüne yönelik olmak üzere yüksek katma değerli çelik ürünlerinin üretim kapasitesini artırmak olarak bildirildi.

Zayıf piyasa koşulları görünüm üzerinde baskı yaratıyor

Nippon Steel, ABD’de çelik talebinin zayıflaması ve ticaret koruma önlemlerine rağmen rekabetin yoğun seyretmesi nedeniyle US Steel’den elde edeceği gelirlerin baskı altında kalmasını bekliyor.

Şirket ayrıca bazı tesislerde yaşanan operasyonel aksaklıkların performansı olumsuz etkilediğini ve satın alınan işletmenin kısa vadeli finansal katkısını sınırladığını belirtti.

Uzun vadeli yatırım planlarında değişiklik yok

Kısa vadeli görünümdeki zayıflığa rağmen Nippon Steel, ABD’deki uzun vadeli yatırım stratejisini sürdürmeye devam ediyor. 

Satın alma anlaşması kapsamında şirket, mevcut tesislerin modernizasyonu ve yeni çelik üretim kapasitesi yatırımlarını da içerecek şekilde 2028 yılına kadar ABD operasyonlarına yaklaşık 11 milyar $ yatırım yapmayı taahhüt etmişti.

Söz konusu yatırım programının operasyonel verimliliği artırması, daha yüksek katma değerli çelik ürünlerinin üretimini genişletmesi ve şirketin Kuzey Amerika pazarındaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım US Steel Nippon Steel 

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