US Steel 100 milyon $’lık cüruf geri dönüşüm tesisi için izin aldı

Perşembe, 26 Şubat 2026 14:54:21 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD’li çelik üreticisi United States Steel Corporation (US Steel), Edgar Thomson tesisinde 100 milyon $ yatırım yapılan cüruf geri dönüşüm tesisi projesinin inşasına başlamak için gerekli izni aldığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu proje, Nippon Steel ile gerçekleştirilen ortaklığın tamamlanmasının ardından Mon Valley Works tesisi için izin verilen ilk proje oldu. Şirket saha hazırlık çalışmalarının derhal başlayacağını, inşaatın ise bu yılın yaz aylarında başlamasının planlandığını bildirdi.

Emisyonlarda %50’ye varan azalma hedefleniyor

US Steel projenin cüruf işleme faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları yıllık bazda %50’ye kadar azaltmasının beklendiğini belirtti. Şirketin açıklamasına göre yüksek fırın üretim sürecinde oluşan cüruf yeni tesis aracılığıyla toplanacak ve kapalı bir sistem içinde soğutulacak. Böylece cürufun açık sahalarda depolanması engellenerek buna bağlı emisyonlar düşürülecek.

US Steel ayrıca çelik üretimi sırasında ortaya çıkan cürufun özellikle çimento üretiminde yaygın olarak kullanıldığını vurgulayarak söz konusu yatırımın bu yan ürünlere de yansıyacağını belirtti.


