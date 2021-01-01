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US Steel yaşanan sızıntının ardından Indiana’da yer alan tesisinde faaliyetlerine geçici olarak ara verdi

US Steel Sözcüsü Amanda Malkowski tarafından yapılan açıklamada, bitirme hattındaki atık su arıtma tesisinde yaşanan bir ...

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