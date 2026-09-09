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US Steel, Gary Works tesisindeki 14 No'lu yüksek fırını 350 milyon $'lık yenileme projesinin ardından yeniden devreye aldı

Çarşamba, 09 Eylül 2026 11:06:10 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi United States Steel Corporation (US Steel), Indiana eyaletindeki Gary Works tesisinde bulunan 14 No'lu yüksek fırının 350 milyon $ değerindeki astar yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden devreye alındığını açıkladı.

Gary Works'ün ve US Steel'in faaliyet gösterdiği tesislerin en büyük yüksek fırını olan 14 No'lu yüksek fırın, yılda 1,81 milyon mt'un üzerinde ham çelik üretim kapasitesine sahip olup şirketin Minnesota Ore Operations tesislerinden tedarik edilen demir cevheri peletlerini kullanıyor.

Proje kapsamında fırının refrakter astarı değiştirilirken, kritik sistemler yenilendi ve fırın gazı, soğutma suyu, yükleme ve sıcak hava ocağı sistemlerinde bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Şirkete göre proje bir milyon saatin üzerinde iş gücü gerektirirken, sahada günlük çalışan yüklenici sayısı yaklaşık 1.000 kişiyle zirve yaptı ve çalışmalar işten uzak kalmaya yol açan herhangi bir yaralanma yaşanmadan tamamlandı.

US Steel Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı David B. Burritt, “14 No'lu yüksek fırının yeniden devreye alınması, US Steel'deki disiplinli uygulamanın harika bir örneği ve çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve iş ortaklarımızın becerisinin, özverisinin ve güvenliğe sarsılmaz biçimde odaklanmasının bir göstergesidir,” dedi.

Şirketin yönetim kurulu Gary Works'ün müşterilerine yönelik taahhütlerini yerine getirmeye devam edebilmesi için kritik önem taşıyan bakım çalışması olarak nitelendirdiği projenin tüm finansmanını 2025'in Aralık ayında onaylamıştı. Proje, Nippon Steel Corporation'ın 2028 yılı sonuna kadar US Steel'e 11 milyar $ yatırım yapma taahhüdünün bir parçasını oluşturuyor.

Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi US Steel 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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