US Steel Mon Valley'de yeni sıcak rulo sac haddehanesi için yaklaşık 3 milyar $ yatırımı onayladı

ABD merkezli çelik üreticisi US Steel, yönetim kurulunun Pensilvanya eyaletinde Pittsburgh yakınlarındaki Mon Valley Works kompleksinin Edgar Thomson tesisinde kurulacak yeni sıcak rulo sac haddehanesi için yaklaşık 3 milyar $ tutarındaki yatırımın tamamına finansman onayı verdiğini açıkladı. Yatırımla otomotiv, beyaz eşya ve hat borusu uygulamalarına yönelik üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Üretimin 2029 sonunda başlaması bekleniyor

Eskiyen ekipmanların yenileneceği proje kapsamında yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2,2 milyon tondan 3,5 milyon tona çıkarılacak. Gerekli izinlerin alınmasının ardından inşaata başlanması, ilk üretimin ise 2029 sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yeni yürüyen tabanlı fırınlar ve hat içi slab boyutlandırma presi sayesinde enerji verimliliğinin artırılması, hurda oluşumunun azaltılması ve ürün kalitesinde tutarlılığın geliştirilmesi beklenirken, şirketin çelik ürün yelpazesi de genişletilecek.

Yatırım tutarı önceki tahminleri aştı

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, Irvin tesisindeki eski sıcak rulo sac haddehanesinin değiştirilmesini de kapsayan Mon Valley modernizasyon programının yatırım tutarı daha önce 2,5 milyar $ seviyesine kadar öngörülüyordu.

Proje, ana şirket Nippon Steel'in US Steel'in rekabet gücünü artırmak ve yüksek kaliteli çelik tedarikini genişletmek amacıyla şirketin tesislerine yönelik açıkladığı 11 milyar $ tutarındaki yatırım taahhüdünün bir parçasını oluşturuyor.