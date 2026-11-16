ABD'li çelik üreticisi US Steel Arkansas eyaletinin Osceola kentinde bulunan Big River Steel Works tesisinde 1,9 milyar $ değerindeki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretim tesisi için temel attığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu yatırım, Minnesota'daki demir cevheri madenciliği faaliyetleri ile Arkansas'taki Big River 2 tesisinde gerçekleştirilen elektrik ark ocaklı çelik üretimi arasında bağlantı sağlayacak. Sahadaki ön hazırlık çalışmaları devam ederken, inşaatın 2026 yılının sonlarında başlaması planlanıyor. Projenin yaklaşık 200 kalıcı istihdam ve inşaat aşamasında 2.000'e kadar istihdam yaratması bekleniyor.

Yeni DRI tesisi hammadde tedarikini güçlendirecek

Big River 2 tesisinin hemen yanında kurulacak yeni tesis DRI'ın doğrudan elektrik ark ocaklarına beslenmesine olanak sağlayacak. Yüksek kaliteli hurdaya alternatif olarak kullanılacak DRI sayesinde üretim esnekliğinin, maliyet rekabetçiliğinin ve tedarik güvenilirliğinin artırılması hedeflenirken, otomotiv, beyaz eşya ve güneş enerjisi sektörlerine yönelik daha düşük emisyonlu çelik üretimi de desteklenecek.

Ayrıca tesis DRI'ı sıcak briketlenmiş demire (HBI) dönüştürme kapasitesine sahip olacak. Böylece üretilen HBI Big River Steel Works bünyesindeki diğer tesislere veya farklı üretim tesislerine sevk edilebilecek.

Yatırım, Big River Steel Works'ün faaliyetlerini genişletecek

Yeni proje, US Steel'in 2024 yılında tamamladığı 3 milyar $ değerindeki Big River 2 tesisinin ardından şirketin Arkansas'taki faaliyetlerine yönelik bir diğer büyük yatırımı olacak.

Big River Steel ve Big River 2 tesislerinden oluşan Big River Steel Works kompleksi, hâlihazırda toplam yıllık altı milyon mt'u aşan çelik üretim kapasitesine sahip dört elektrik ark ocağı işletiyor.

US Steel söz konusu yatırımın madenden çelik üretimine uzanan entegre tedarik zincirini güçlendireceğini, kritik ham maddeler üzerindeki kontrolünü artıracağını ve gelişmiş çelik kalitelerinin üretimini destekleyeceğini belirtti.