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US Steel, Fairfield'daki 475 milyon $ değerindeki su verme ve temperleme tesisinin temelini attı

Cuma, 25 Eylül 2026 10:13:11 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi United States Steel Corporation (US Steel), Alabama eyaletinin Fairfield kentindeki Fairfield Tubular Operations tesisinde inşa edilecek 475 milyon $ değerindeki yeni su verme ve temperleme tesisi için temel atma töreni düzenledi.

Şirketin açıklamasına göre modernize edilen tesisin bir parçası olacak hat, şirketin petrol ve doğal gaz boruları (OCTG) pazarındaki rekabet gücünü artıracak. Yeni hat, US Steel'in yüksek performanslı, ısıl işlem görmüş boru ürünlerini kendi bünyesinde üretme kapasitesini artıracak, ürünlerinin teknik özelliklerini geliştirecek ve yerel enerji üreticilerinin artan talebinin karşılanmasını destekleyecek. Şirket daha önce projenin Fairfield Tubular'ı Permian, Eagle Ford, Haynesville ve Marcellus dahil başlıca petrol ve doğal gaz üretim havzalarının tedarikçisi konumuna getireceğini belirtmişti.

İnşaatına başlanan yeni hattın 2029 yılında tamamlanması bekleniyor. Projenin çoğu sendikalı olmak üzere yaklaşık 250 kişiye kalıcı istihdam sağlaması, inşaat çalışmalarının en yoğun döneminde ise yaklaşık 600 kişilik istihdamı desteklemesi öngörülüyor.

Temel atma töreni, US Steel'in tesisin inşaatında bir sonraki aşamaya geçmek için gerekli son hava emisyon iznini aldığını 15 Eylül tarihinde açıklamasının ardından gerçekleştirildi. Şirketin yönetim kurulunun Haziran ayında projenin tamamı için finansman onayı vermesinin ardından ilk inşaat çalışmalarına Temmuz ayında başlanmıştı.

Fairfield'daki modernizasyon projeleri arasında ayrıca bir premium diş açma hattı, yeni bir eğitim tesisi, depo ve çalışanların giyinme alanlarının yenilenmesi yer alıyor. US Steel, Kasım 2025'te premium diş açma hattına 75 milyon $ yatırım yapacağını açıklamış, böylece Fairfield'daki iki hatta yönelik toplam yatırım tutarı 550 milyon $ seviyesine ulaşmıştı.

US Steel Başkanı ve CEO'su David Burritt, “Bu yatırımla üretim yetkinliklerimizi geliştirmeyi, fırsatlar yaratmayı ve Amerikan imalat sanayisini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni su verme ve temperleme hattı, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı boru ürünlerinden daha fazla üretmemizi sağlarken burada, Fairfield'da iyi ücretli istihdam olanakları yaratacak,” ifadelerini kullandı.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi US Steel 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
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Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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