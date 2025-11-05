 |  Giriş 
US Steel enerji sektöründen gelen talebi karşılamak için boru işleme hattı kuruyor

Çarşamba, 05 Kasım 2025 14:21:44 (GMT+3)   |   İstanbul

United States Steel Corporation (US Steel), Alabama’daki Fairfield Tubular Operations tesisinde 75 milyon $ yatırımla yeni bir boru işleme hattı kuracağını duyurdu.

Yönetim kurulu tarafından onaylanan projenin, Nippon Steel ile ortaklaşa yürütülen daha geniş kapsamlı sermaye yatırımının bir parçası olduğu bildirildi.

Üretim verimliliği ve enerji sektörüne tedarik artırılacak

Yeni hattın, petrol ve doğal gaz sektöründe kullanılan yüksek kaliteli dişli boru kapasitesini artıracağı ifade edildi. Bununla birlikte verimliliği iyileştirmek, maliyetleri düşürmek ve güvenliği artırmak üzere gelişmiş otomasyon sistemleri ve proses iyileştirmelerinin kullanılacağına dikkat çekildi.

Öte yandan çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirecek şekilde tasarlanan hattın, toz toplama sistemleri, buğu gidericiler ve yüksek verimli motorlar içereceği aktarıldı.

Son olarak US Steel, yatırımın yerel boru tedarikindeki lider konumunu güçlendireceğini ve ABD’nin sanayi ile enerji bağımsızlığı hedeflerini destekleyeceğini vurguladı. Ayrıca hattın inşasının gerekli tüm yasal onaylar alındıktan sonra başlayacağı da paylaşıldı.


