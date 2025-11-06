US Steel, Nippon Steel iş birliğindeki yatırım planıyla “yeni büyüme dönemi”ne girecek

United States Steel Corporation (US Steel), Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile ortaklığında çığır açan bir büyüme stratejisi ortaya koyarak, ABD çelik sektörü için "yeni bir büyüme dönemi" başlattı. US Steel, operasyonları modernize etmek, ürün kapasitelerini geliştirmek ve ABD çelik üretiminin rekabet gücünü artırmak için 2028 yılına kadar 11 milyar $ ayrılmış olmak üzere 14 milyar $’lık büyüme sermayesi planlarını açıkladı.

Yatırım ve modernizasyon yol haritası

Ortaklık, sıcak şerit tesisi ve diğer ABD üretim varlıklarının genişletilmesi ile modernizasyonu; ürün çeşitliliğini ve verimliliğini artırmak için Nippon Steel'in teknoloji ve bilgi birikiminin benimsenmesi; tahmini 500 milyon $ tasarruf sağlamak için işletme genelinde operasyonel mükemmellik girişimleri; değişen talebi karşılamak için gelişmiş ve düşük emisyonlu çelik ürünleri üzerinde iş birliği gibi önemli iyileştirmeleri hedefleyecek.

Şirket, bu yatırım dalgasının ABD’de 100.000'in üzerinde istihdamı koruyacağını ve yaratacağını öngörüyor.

Finansal hedefler ve değer yaratma

US Steel, büyüme planıyla yaklaşık 3 milyar $ değer yaratmayı öngörüyor. Bu değer:

• Sermaye yatırımlarından 2,5 milyar $ kademeli AVFÖK,

• Operasyonel verimliliklerden 500 milyon $ içeriyor.

Şirket, bu planı ortaklık öncesi yatırım seviyelerine kıyasla dönüşümsel bir adım olarak görüyor. Nippon Steel'in US Steel'i satın almasının ardından gelen bu hamle, ABD’nin çelik üretiminde daha yüksek katma değerli ürünlere, gelişmiş üretkenliğe ve küresel rekabet gücüne doğru bir geçişin sinyalini veriyor.