US Steel Pensilvanya tesisindeki hidrolik kırılma projesinden vazgeçiyor

Perşembe, 29 Nisan 2021 12:07:25 (GMT+3) | San Diego

US Steel, ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh bölgesinde yer alan çelik üretim tesisinde, doğal gaz arama amacıyla hidrolik kırılma yöntemiyle sondaj açma faaliyetlerini yürüten bir şirketle anlaşma planlarından, civar sakinlerinin itirazları nedeniyle vazgeçtiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yılın son aylarında, yerel imar kurulu, Merrion Oil and Gas’in, US Steel’e ait Edgar Thomson tesisinde sondaj açma faaliyetine yönelik çalışma izninin uzatılması talebini reddetmişti. Merrion, kurulun verdiği kararı temyize götürmeye hazırlanırken, US Steel projenin fişini çekeceğini açıkladı.

US Steel’den yapılan bir açıklamada şirket, “civar sakinlerinin ve yaşayıp çalıştığımız toplulukların düşüncelerinin yanında hissedarlarına, civar sakinlerine ve çevresel açıdan sürdürülebilir çelik üretimine karşı sorumluluklarını dengelemek için gereken açık diyaloğa değer verdiğini” belirtti.

Merrion, 2018 yılında East Pittsburgh İlçesi’nden koşullu kullanım izni almış ancak North Braddock Residents for Our Future gibi yerel gruplar ve çeşitli çevre grupları bu karara karşı çıkmıştı.