Hindistan Demiryolları kıyı bölgelerde korozyonu azaltmak için galvanizli çelik ray kullanımını deniyor

Pazartesi, 12 Ocak 2026 11:20:31 (GMT+3)   |   Kalküta

Devlete ait ulusal taşımacı Hindistan Demiryolları (IR), kıyı ve yüksek nemli bölgelerde korozyonu azaltmak ve rayların kullanım ömrünü üç yıldan 12 yıla çıkarmak amacıyla galvanizli çelik ray kullanımını denemeyi planlıyor.

Bir hükümet yetkilisi, galvanizli çelik rayların normal çelik raylara kıyasla yaklaşık %10 daha pahalı olduğunu, ton başına maliyetin normal çelik raylarda INR 76.000/mt ($842/mt) iken galvanizli çelik raylarda INR 84.000/mt ($931/mt) seviyesinde bulunduğunu belirtti. Buna karşın daha uzun kullanım ömrü sayesinde galvanizli rayların yaşam döngüsü maliyetlerinin daha düşük olacağı ifade edildi.

IR, galvanizli çelik ray alımını aşamalı olarak toplam 100.000 mt seviyesinde gerçekleştirmeyi planlıyor. IR, paslanmaya dayanıklı raylar üzerinde küçük çaplı bir pilot çalışma yürüttü ve galvanizli rayların yeni hat projelerinde, hat çiftleme çalışmalarında ve hat açıklığı dönüşüm projelerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Halihazırda IR, Steel Authority of India Limited’in Bhilai çelik tesisinde geliştirilen nikel-krom-bakır alaşımlı çelik rayları kullanıyor ve bu yüksek performanslı raylar, yüksek hızlı ağır yük tren koridorlarının modernizasyonunda değerlendiriliyor.


