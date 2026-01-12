Salzgitter, Hüttenwerke-Krupp Mannesmann’da küçülmeye gitmeyi planlıyor

Basında çıkan haberlere göre Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, Duisburg’da bulunan Hüttenwerke-Krupp Mannesmann (HKM) tesisini küçültmeyi ancak revize edilmiş bir yapı ve üretim tonajıyla faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor. Tesis şu anda dört milyon mt kapasiteye sahip.

Azaltılmış ölçekte faaliyetlerin sürdürülmesi

Plana göre Salzgitter, rekabet gücünü artırma ve üretimi mevcut piyasa talebiyle uyumlu hale getirme çabaları kapsamında HKM tesisindeki kapasiteyi azaltmayı hedefliyor. Bu adım, zayıf kâr marjları, yüksek enerji maliyetleri ve Avrupa pazarlarındaki rekabet baskıları dahil olmak üzere sektörde süregelen zorluklardan kaynaklanıyor.

Planlanan küçülmeye rağmen Salzgitter, HKM’nin faaliyetlerine devam edeceğini ve istihdam ile üretimin daha küçük ölçekte korunacağını teyit etti.

HKM’deki bu girişim, Salzgitter’in varlıklarını optimize etmeyi ve iş birimleri genelinde operasyonları yalınlaştırmayı içeren geniş kapsamlı yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Yönetim, piyasa dinamiklerine uyum sağlamanın ve uzun vadeli sürdürülebilirliği güvence altına almanın gerekliliğini vurguladı.