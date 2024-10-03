US Steel, Nippon Steel’in planladığı 1 milyar $ yatırımın ekonomik etkisini değerlendirdi

United States Steel Corporation (US Steel), Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation’ın US Steel’in Mon Valley Works tesisini yenilemek için planladığı 1 milyar $ yatırımın Pensilvanya’da üzerindeki ekonomik etkilerini değerlendirdiği bir analiz yayımladı. Analiz için inşaata yapılacak 600 milyon $’lık harcama ele alındı.

Analiz, yatırımın yalnızca %40’ının Pensilvanya’da harcanması halinde iki yıl içinde 2.432 kişilik istihdam ve 476,4 milyon $ ekonomik etki yaratacağını, %80’i harcanırsa yine iki yıl içinde etkinin dramatik bir şekilde artarak istihdam sayısını iki katına (4.864) ve ekonomik etkiyi 952,9 milyon $’a çıkaracağını öngörüyor. Ayrıca yatırımın tamamı söz konusu eyalette harcanırsa 6.080 kişilik istihdam ve 1,2 milyar $ ekonomik etki yaratılacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Amerika Yassı Haddelenmiş Ürün Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Üretim Sorumlusu Scott Buckiso, “Nippon Steel US Steel’i devralırsa bu yatırım, Mon Valley Works tesislerinde süregelen bir büyümenin önünü açacak,” şeklinde yorum yaptı.