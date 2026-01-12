Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %26,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5,8 artış ve yıllık %8,1 düşüşle 416.788 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %2,8 artış ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %15 düşüşle 199,19 milyon $ oldu.
2025’in Ocak-Kasım döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %26,6 artışla 3,91 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %14 artışla 1,95 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %41,1 artışla 901.257 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %109,5 artışla 832.833 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve %35 artışla 817.951 mt ihracat yapan Malezya takip etti.
2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|901.257
|638.548
|41,1
|112.557
|97.252
|15,7
|Çin
|832.833
|397.540
|109,5
|32
|141.223
|-
|Malezya
|817.951
|605.680
|35
|64.482
|73.874
|-12,7
|Umman
|229.901
|34.549
|565,4
|74.480
|-
|-
|Cezayir
|216.866
|233.700
|-7,2
|54.272
|-
|-
|Ukrayna
|188.540
|194.197
|-2,9
|14.565
|17.200
|-15,3
|Vietnam
|127.007
|132.709
|-4,.3
|-
|41.644
|-
|Endonezya
|121.345
|383.013
|-68,3
|29.769
|53.353
|-44,2
|BAE
|99.760
|15.825
|530,4
|38.188
|-
|-
|Pakistan
|95.814
|81.329
|17,8
|10.638
|8.006
|32,9
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Kasım 2025