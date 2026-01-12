 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %26,6 arttı

Pazartesi, 12 Ocak 2026 11:03:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5,8 artış ve yıllık %8,1 düşüşle 416.788 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %2,8 artış ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %15 düşüşle 199,19 milyon $ oldu.

2025’in Ocak-Kasım döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %26,6 artışla 3,91 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %14 artışla 1,95 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %41,1 artışla 901.257 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %109,5 artışla 832.833 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve %35 artışla 817.951 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya  901.257   638.548  41,1  112.557   97.252  15,7
Çin  832.833   397.540  109,5  32   141.223  -
Malezya  817.951   605.680  35  64.482   73.874  -12,7
Umman  229.901   34.549  565,4  74.480   -    -
Cezayir  216.866   233.700  -7,2  54.272   -    -
Ukrayna  188.540   194.197  -2,9  14.565   17.200  -15,3
Vietnam  127.007   132.709  -4,.3  -     41.644  -
Endonezya  121.345   383.013  -68,3  29.769   53.353  -44,2
BAE  99.760   15.825  530,4  38.188   -    -
Pakistan  95.814   81.329  17,8  10.638   8.006  32,9

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Kasım 2025


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

