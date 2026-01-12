Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %26,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5,8 artış ve yıllık %8,1 düşüşle 416.788 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %2,8 artış ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %15 düşüşle 199,19 milyon $ oldu.

2025’in Ocak-Kasım döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %26,6 artışla 3,91 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %14 artışla 1,95 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %41,1 artışla 901.257 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %109,5 artışla 832.833 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve %35 artışla 817.951 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 901.257 638.548 41,1 112.557 97.252 15,7 Çin 832.833 397.540 109,5 32 141.223 - Malezya 817.951 605.680 35 64.482 73.874 -12,7 Umman 229.901 34.549 565,4 74.480 - - Cezayir 216.866 233.700 -7,2 54.272 - - Ukrayna 188.540 194.197 -2,9 14.565 17.200 -15,3 Vietnam 127.007 132.709 -4,.3 - 41.644 - Endonezya 121.345 383.013 -68,3 29.769 53.353 -44,2 BAE 99.760 15.825 530,4 38.188 - - Pakistan 95.814 81.329 17,8 10.638 8.006 32,9

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Kasım 2025