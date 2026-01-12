Hindistan sanayi odaları hidrojen bazlı DRI sektörü için teşvik talep ediyor

Hindistan Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (Assocham), yerel çelik sektörünün düşük karbonlu üretime geçişini desteklemek amacıyla hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi için teşviklerin ve uygun koşullu yeşil finansmanın hayata geçirilmesini talep etti. Birlik, söz konusu teşviklerin gelecek ay Hindistan Parlamentosu’na sunulacak olan 2026-27 ulusal bütçesinin bir parçası olması gerektiğini belirtti.

Assocham ayrıca atık ısı geri kazanım sistemlerinin teşvik edilmesi ve şirketlerin kendi yenilenebilir enerji santrallerini kurmasına yönelik destek çağrısında bulundu. Bu önlemlerin çelik üretiminden kaynaklanan emisyonların azaltılması açısından kritik olduğunu vurgulayan kuruluş, karbonsuzlaşmanın hem zorluklar hem de fırsatlar sunduğunu ve zamanında sağlanacak politika desteğinin sürdürülebilir çelik üretimine geçişi önemli ölçüde hızlandırabileceğini ifade etti.

Açıklamada, hurda toplama ve geri dönüşümün teşvik edilmesi de savunulurken, yerli geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesinin, Hindistan’ın ithal hammaddelere olan bağımlılığını azaltmak için gerekli olduğu vurgulandı.

Assocham’a göre Hindistan Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük çelik üreticisi olmasına ve %8-9 oranında sağlıklı bir büyüme kaydetmesine rağmen sektör artan baskılarla karşı karşıya.

Yüksek girdi maliyetleri, değer kaybeden rupi ve çıkarılabilir yerli rezervlerin ihmal edilebilir düzeyde olması nedeniyle ithal koklaşabilir taş kömürüne yüksek bağımlılık, üreticiler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Birlik ayrıca demir cevheri bulunabilirliğine ilişkin endişelere dikkat çekerek üretimin durağan seyrettiğini ve ihaleye çıkarılan birçok madenin henüz faaliyete geçmediğini belirtti. Artan çelik talebi ve demir cevheri ihracatının sürmesi, yerel arzı daha da sıkılaştırarak yerli tesisler için maliyetleri yukarı çekiyor.