US Steel, NanoSteel’in fikir hakkını ve patentini aldı

Salı, 09 Mart 2021 11:43:56 (GMT+3) | San Diego

United States Steel Corporation, yakın zaman önce The NanoSteel Co. şirketinin fikir hakkını, markasını ve yassı sac patentlerini aldığını açıkladı. Böylece şirket, uluslararası alanda tanınmış yüksek mukavemetli çelik ürünlerinin tek sahibi ve üreticisi oldu.

The NanoSteel Co. patentli alaşımlar, normalde yalnızca düşük mukavemetli ve oldukça dayanıklı yumuşak çelikte bulunan yüksek şekillenebilirlik özelliği sağlayan nano-ölçekli mikroyapı ile imal ediliyor. Bu ürün, diğer yüksek mukavemetli çeliklere kıyasla daha kalın haddelenebilir. Söz konusu ürün, daha yüksek sertlik-ağırlık oranının gerekli olduğu ağır sanayi ve otomotiv sektörleri için tasarlandı.

US Steel Başkanı ve CEO’su David B. Burritt, “Müşterilerimize, sınırları aşan ve gelişmiş yüksek mukavemetli çelik ürünleri sağlamaktan dolayı memnunuz. Bu ürünler 980 XG3 gibi halihazırda güçlü olan gelişmiş yüksek mukavemetli çelik ürünlerimizi tamamlıyor ve genişletiyor,” şeklinde konuştu.