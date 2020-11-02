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US Steel, Mon Valley yenileme projesini durdurarak başka yatırıma odaklanabilir

Pazartesi, 02 Kasım 2020 17:43:57 (GMT+3)   |   Brescia
       

ABD’li çelik üreticisi US Steel’in CEO’su David Buritt, geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili yapılan konferans görüşmesinin sonunda şirketin Mon Valley tesislerinin yenileme projesini durdurabileceğini ve yaklaşık 1,5 milyar $’lık yatırımı başka bir yere yapabileceğini açıkladı. Pittsburg Post-Gazette’nin bildirdiği üzere David Bruitt, “Karar gerçekten isteğe bağlı. Yatırımı Mon Valley’e de yapabiliriz başka bir yere de. Yatırımın yapılacağı yer konusunda esneğiz,” dedi.   

Mon Valley projesi 2019 yılı Mayıs ayında açıklandı. Orijinal planlara göre, projenin bu yılın Eylül ayında başlaması ve 2022 yılının dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyordu. Kısmen Corona virüsünden dolayı yaşanan gecikmeler nedeniyle, planlar bu yılın başında süresiz olarak ertelendi. Proje, Braddock’ta bulunan Edgar Thomson tesisinde yeni bir döküm ve haddeleme hattının kurulumunu ve Pennsylvania’daki Clairton Coke tesisinde bir kojenerasyon santralinin inşasını içeriyordu.

US Steel, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 84 milyon $ ve bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 589 milyon $ zarara kıyasla bu yılın üçüncü çeyreğinde 234 milyon $ zarar açıkladı.


Etiketler: yatırım  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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