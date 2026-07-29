Voestalpine 70 milyon € yatırımla Indiana tesisindeki üretim kapasitesini iki katına çıkardı

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, Kuzey Amerika ticari araç pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan 70 milyon € tutarındaki yatırım kapsamında Indiana eyaletinin Jeffersonville kentindeki yeni üretim tesisini resmi olarak açtığını ve yatırımla birlikte tesisin üretim kapasitesini iki katına çıkardığını duyurdu.

Şu an devreye alma sürecinde bulunan ve 2027 yılının ortasında tam kapasiteyle üretime geçmesi beklenen yeni tesiste Sınıf 6, 7 ve 8 kamyonlar için yüksek kaliteli boyuna profil üretileceği ifade edildi. Şirket, kapasite artışının Kuzey Amerika'nın önde gelen kamyon üreticileriyle yapılan uzun vadeli tedarik anlaşmalarının yerine getirilmesini sağlayacağını ve ticari araç sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Jeffersonville tesisinin kapasitesi yıllık 80.000 mt'a ulaştı

Kapasite artışının ardından Jeffersonville tesisinin yıllık üretim kapasitesinin iki katına çıkarak 80.000 mt'a yükseldiği belirtildi. Ayrıca proje kapsamında yaklaşık 15.000 metrekare ilave üretim alanının oluşturulduğu ve yüksek kaliteli boyuna profil üretimine yönelik yeni üretim ekipmanlarının kurulduğu aktarıldı.

Yatırımı değerlendiren Voestalpine CEO'su Herbert Eibensteiner, projenin şirketin yerel üretim ve tedarik stratejisini güçlendirdiğini, stratejik açıdan önemli bir pazardaki varlığını artırdığını ve uluslararası müşterilerle daha yakın iş birliğini desteklediğini söyledi.