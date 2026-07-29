 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Voestalpine...

Voestalpine 70 milyon € yatırımla Indiana tesisindeki üretim kapasitesini iki katına çıkardı

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 11:18:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, Kuzey Amerika ticari araç pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan 70 milyon € tutarındaki yatırım kapsamında Indiana eyaletinin Jeffersonville kentindeki yeni üretim tesisini resmi olarak açtığını ve yatırımla birlikte tesisin üretim kapasitesini iki katına çıkardığını duyurdu.

Şu an devreye alma sürecinde bulunan ve 2027 yılının ortasında tam kapasiteyle üretime geçmesi beklenen yeni tesiste Sınıf 6, 7 ve 8 kamyonlar için yüksek kaliteli boyuna profil üretileceği ifade edildi. Şirket, kapasite artışının Kuzey Amerika'nın önde gelen kamyon üreticileriyle yapılan uzun vadeli tedarik anlaşmalarının yerine getirilmesini sağlayacağını ve ticari araç sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Jeffersonville tesisinin kapasitesi yıllık 80.000 mt'a ulaştı

Kapasite artışının ardından Jeffersonville tesisinin yıllık üretim kapasitesinin iki katına çıkarak 80.000 mt'a yükseldiği belirtildi. Ayrıca proje kapsamında yaklaşık 15.000 metrekare ilave üretim alanının oluşturulduğu ve yüksek kaliteli boyuna profil üretimine yönelik yeni üretim ekipmanlarının kurulduğu aktarıldı.

Yatırımı değerlendiren Voestalpine CEO'su Herbert Eibensteiner, projenin şirketin yerel üretim ve tedarik stratejisini güçlendirdiğini, stratejik açıdan önemli bir pazardaki varlığını artırdığını ve uluslararası müşterilerle daha yakın iş birliğini desteklediğini söyledi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Voestalpine 

Pazaryeri Teklifleri

HEA Profil
Genişlik:  100 - 600 mm
S275JR-S355JR
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
HEB Profil
Genişlik:  100 - 600 mm
S275JR-S355JR
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
IPE Profil
Genişlik:  80 - 600 mm
S275JR-S355JR
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

ABD'nin ağır profil ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %1,7 yükseldi

28 Tem | Çelik Haberler

Çin'de ortalama inşaat demiri fiyatı 2026'nın 13-19 Temmuz döneminde hafifçe arttı

28 Tem | Çelik Haberler

Japonya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Haziran ayında %1,3 arttı

22 Tem | Çelik Haberler

Çin'de ortalama inşaat demiri fiyatı 2026’nın 6-12 Temmuz döneminde aynı kaldı

20 Tem | Çelik Haberler

Çin'de ortalama inşaat demiri fiyatı 2026’nın 29 Haziran-5 Temmuz döneminde %0,8 geriledi

10 Tem | Çelik Haberler

Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 Haziran sonunda %1,8 geriledi

06 Tem | Çelik Haberler

Türkiye yeni AB kota döneminin ilk günlerinde çok sayıda çelik ithalat kotasını aştı

03 Tem | Çelik Haberler

Çin’de inşaat demiri fiyatları 2026 yılının 22-28 Haziran döneminde %0,6 geriledi

03 Tem | Çelik Haberler

İkinci çeyrek sonunda AB’nin Türkiye, Güney Kore, Çin ve diğer ülkeler için ayırdığı bazı kotalar tükendi

01 Tem | Çelik Haberler

İngiltere'nin son kota döneminde çok sayıda ürün kotası tükendi

30 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis