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Hyundai Steel ve POSCO Louisiana'da kurulacak çelik tesisi için temel attı

Pazartesi, 07 Eylül 2026 11:24:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Güney Kore merkezli Hyundai Steel ve POSCO, Kuzey Amerika'da yerel bir otomotiv çeliği tedarik zinciri oluşturmak amacıyla Louisiana'da kurulacak 5,8 milyar $ yatırımlı düşük karbonlu çelik tesisi için temel attı. Tesisin 2029 yılının başında seri üretime başlaması planlanıyor.

Donaldsonville'de yer alan Hyundai-POSCO Louisiana Steel (HPLS) tesisinin yıllık 2,7 milyon mt sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve galvanizli sac üretim kapasitesi olacak. Toplam üretimin yaklaşık 1,8 milyon mt kısmını otomotiv çeliği oluştururken, kalan 900.000 mt genel uygulamalara yönelik olacak.

Tesis karbon emisyonunu yaklaşık %70 azaltacak

Entegre tesiste doğrudan indirgenmiş demir ve elektrik ark ocağı teknolojileri birlikte kullanılacak. Hyundai Steel, bu teknolojilerin geleneksel yüksek fırın bazlı çelik üretimine kıyasla karbon emisyonlarını yaklaşık %70 azaltmasını bekliyor. Şirket, tesisin ABD'de otomotiv sacı üretimine yönelik ilk EAF bazlı tesis olacağını belirtti.

Tesiste üretilecek çelik başlangıçta Hyundai Motor ve Kia'nın üretim faaliyetlerinin yanı sıra ABD'nin güneyindeki ve Meksika'daki diğer otomobil üreticilerine tedarik edilecek. Hyundai Motor Group Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung, şirketin ilerleyen dönemde insansı robotlar, yapay zekâ veri merkezleri, elektrik üretim tesisleri ve havacılık uygulamalarından da tesisin düşük karbonlu çeliğine talep gelmesini beklediğini belirtti.

Yatırım, Hyundai Motor Group'un 2028 yılına kadar ABD'de gerçekleştirmeyi planladığı 26 milyar $ tutarındaki yatırım planının bir parçasını oluşturuyor. Louisiana tesisinin ayrıca yaklaşık 1.300 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Öte yandan Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, bazı ekipmanların yerel olarak tedarik edilmesinde yaşanan zorlukları gerekçe göstererek ABD makamlarından Güney Koreli şirketlerin tesisin inşası için ithal etmesi gereken ekipman ve malzemelere uygulanan vergileri hafifletmelerini istedi.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Hyundai POSCO 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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