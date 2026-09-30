ABD tarihinin en büyük çelik tesisini kuracak

ABD merkezli Mesabi Metallics, Pazartesi günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada demir cevheri faaliyetlerini yeni çelik üretim yatırımıyla birleştirmek üzere Iowa'da kurulacak tesisi de kapsayan toplam 18 milyar $ yatırımla tam entegre bir çelik şirketi oluşturacağını duyurdu. Yatırımın 3 milyar $ tutarındaki kısmı Minnesota'daki demir cevheri madeninin tamamlanmasına, 15 milyar $ tutarındaki kısmı ise çelik tesisine ayrılacak.

Şirket projenin inşaat aşamasında 6.000 kişiye, işletme döneminde ise en az 1.750 kişiye tam zamanlı istihdam sağlayacağını ve ilk 10 yılda 95 milyon $ tutarında gelir yaratacağını belirtti. Tesis faaliyete geçmesinin ardından yılda 7,5 milyon mt çelik üretecek.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Iowa'daki tesisin doğrudan federal destek almayacağını belirtirken, ABD İhracat-İthalat Bankası (EXIM) yönetim kurulunun Mesabi Metallics'in Minnesota'daki madeni için 770 milyon $ tutarında doğrudan krediyi onayladığı açıklandı.

Basında yer alan açıklamasında Mesabi Metallics CEO'su Joe Broking, “Minnesota'nın Iron Range bölgesinden elde edilen en yüksek kaliteli doğrudan indirgemeye uygun demir cevheri peletini Iowa'da en gelişmiş doğrudan indirgenmiş demir ve elektrik ark ocağına dayalı çelik üretim teknolojisiyle birleştirerek ulusal savunmamızın, otomobil ve kamyonlarımızın, gemi inşa sektörümüzün, ev aletlerimizin, enerji sektörümüzün ve altyapımızın ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli, tamamen ABD kaynaklı çeliği tedarik edecek olmamız, ABD'de çelik üretimi açısından önemli bir dönüm noktası,” ifadelerini kullandı.

Minnesota merkezli demir cevheri üreticisi Mesabi Metallics, Hindistan merkezli Essar Group tarafından destekleniyor.