Cleveland-Cliffs bakanlık desteğiyle Middletown Works yüksek fırınına 1 milyar $ yatırım yapacak

ABD merkezli Cleveland-Cliffs, Ohio'daki Middletown Works tesisinde 1 milyar $ tutarında bir optimizasyon projesi gerçekleştireceğini, yatırımın yarısının ABD Enerji Bakanlığı tarafından sağlanacak 500 milyon $ tutarındaki hibeyle finanse edileceğini açıkladı. Şirketin 21 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamaya göre bakanlık uygulama planlarının tamamlanmasına yönelik çerçeveyi belirlerken, hibe önümüzdeki dört yıl içinde kullanılacak ve tesis çalışmalar sırasında üretime devam edecek.

Middletown Works, özellikle otomobil, kamyonet ve SUV gövde panellerinde kullanılan dış yüzey kaliteleri olmak üzere otomotiv kalitesinde çelik üretiminde Cleveland-Cliffs'in ana tesisi konumunda bulunuyor. Proje kapsamında yüksek fırın modernize edilecek, yeni malzeme elleçleme altyapısı kurulacak ve yapay zekâ destekli sğreç kontrol sistemleri devreye alınacak.

Yatırım ayrıca yüksek fırın gazını yakalayarak tesis bünyesinde elektrik ve buhar üretiminde kullanacak bir kojenerasyon tesisini de kapsıyor. Şirket, söz konusu tesis sayesinde enerji maliyetlerinin ve şebekeden satın alınan elektrik miktarının azaltılmasını bekliyor. Çalışmaların önümüzdeki haftalarda başlaması, yüksek fırın yenilemesinin ise 2030 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Halihazırda yıllık yaklaşık 2,72 milyon mt ham çelik üreten Middletown Works'ün mevcut kapasitesi proje sonrasında korunurken, tesisin güvenilirliği, verimliliği ve maliyet rekabetçiliği artırılacak. Cleveland-Cliffs, yatırımla 2.300 kişinin istihdamının korunacağını, inşaat çalışmalarının en yoğun döneminde yerel sendikalara bağlı işçiler dahil 1.500'den fazla kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Bakanlık 500 milyon $ tutarındaki hibeyi ilk olarak 2024 yılında Biden yönetiminin sanayinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik programı kapsamında Cleveland-Cliffs'e tahsis etmişti. İlk planda yüksek fırının tamamen devreden çıkarılarak yerine yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli, hidrojen kullanımına hazır bir doğrudan indirgenmiş demir tesisi ile her biri 120 MW gücünde iki elektrikli ergitme fırınının kurulması ve tesiste kok kullanımına son verilmesi öngörülüyordu.

Ancak Cleveland-Cliffs daha sonra bu plandan vazgeçerken, şirketin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Lourenco Goncalves hissedarlara gerekli hidrojen arzının sağlanamayacağını açıklamıştı. Basında yer alan haberlere göre Cleveland-Cliffs ve bakanlık, hibeyi iptal etmek yerine projenin kapsamını değiştirerek finansmanın yüksek fırın modelinin değiştirilmesi yerine sürdürülmesine yönlendirilmesi konusunda anlaştı.

Goncalves, revize edilen projenin standart bir yüksek fırın yenilemesinin ötesine geçtiğini belirtirken, bakanlığın desteğinin ABD'de otomotiv dış yüzey kalitelerine yönelik yüksek fırın bazlı üretimin korunmasının önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Middletown'da büyüyen ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de duyuru kapsamında Enerji Bakanı Christopher Wright ve Ohio eyaleti yetkilileriyle birlikte tesisi ziyaret etti.