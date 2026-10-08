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Cleveland-Cliffs, Butler Works'teki silisli sac kapasite artışı projesini detaylandırdı

Perşembe, 08 Ekim 2026 11:16:37 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Cleveland-Cliffs Inc., daha önce duyurduğu taneleri yönlendirilmiş silisli sac kapasite artışı projesini tanıtmak üzere 6 Ekim tarihinde ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Enerji Bakan Yardımcısı Audrey Robertson ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı William Kimmitt'i Pennsylvania'daki Butler Works tesisinde ağırladığını açıkladı.

Ziyarette şirketin ABD Enerji Bakanlığı'nın sağladığı 75 milyon $ tutarındaki destekten yararlanan 200 milyon $ değerindeki Butler Works yatırımı öne çıktı. Şirket projenin çelik kalitesini ve işletme verimliliğini artıracağını, tesisin silisli sac üretim tonajını ise %25'e kadar yükselteceğini belirtti. ABD genelinde elektrik şebekelerinin modernizasyonuna, elektrik üretimine ve elektrik altyapısına yönelik yatırımların transformatör talebini artırması, taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretimine duyulan ihtiyacı güçlendiriyor.

Proje kapsamında Ohio eyaletinde üretilen yeni indüksiyonlu yeniden ısıtma fırınları devreye alınacak ve tesis genelinde diğer altyapı iyileştirmelerini gerçekleştirilecek. Şirkete göre bu iyileştirmeler slabların daha verimli ısıtılmasını sağlayacak, ürün kalitesini artıracak, üretim kayıplarını azaltacak ve sıcak haddeleme sürecindeki emisyonları düşürecek. Projenin 2028 yılının başlarında tamamlanması bekleniyor.

ABD'nin elektrik şebekesinde kullanılan trafoların yapımındaki temel malzemelerinden olan taneleri yönlendirilmiş silisli sac ABD'de yalnızca Butler Works tesisinde üretiliyor. Yaklaşık 1.200 kişinin çalıştığı tesis, yıllık yaklaşık 187 milyon $ tutarında ücret ödemesi yaparken yerel tedarik ve hizmetlere yılda 200 milyon $'ın üzerinde harcama gerçekleştiriyor. Projenin, çalışmaların en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 220 inşaat istihdamını desteklemesi bekleniyor.

Cleveland-Cliffs CEO'su Lourenco Goncalves, “Bu yatırım, ABD'nin enerji altyapısı için kritik öneme sahip malzemelerde yerli üretim kabiliyetlerini korumanın önemini ortaya koyuyor,” dedi.

Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Cleveland-Cliffs 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
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Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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