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US Steel Granite City tesisini belirsiz bir süreliğine durdurmayı planlıyor

Perşembe, 30 Kasım 2023 11:58:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre US Steel, üretim kapasitesi ve talebi dengelemek amacıyla Granite City tesisindeki yüksek fırınını belirsiz bir süreliğine durdurma kararı aldı. Bu karar 1.000’e varan çalışanı etkileyecek.

Şirketin müşterilerinin talebini diğer aktif tesisler aracılığıyla karşılamaya ve diğer tesislerden sağladığı slabı kullanarak Granite City’deki haddeleme ile bitirme faaliyetlerine devam edeceği anlaşılıyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket Birleşik Otomotiv İşçileri sendikasının grevi sebebiyle Granite City’deki yüksek fırın B’yi geçici bir süreliğine durdurmuştu ve 400 çalışanını işten çıkarmıştı.

Granite City, inşaat, konteyner, boru ve otomotiv sektörleri ile servis merkezlerindeki müşterilerine yönelik yüksek kaliteli sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve kaplamalı çelik ürünleri üretiyor. Tesisin ham çelik üretim kapasitesi de yıllık 2,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi US Steel 

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