US Steel, General Motors’a sürdürülebilir çelik tedarik edecek

Perşembe, 16 Şubat 2023 15:02:49 (GMT+3) | İstanbul

United States Steel Corporation (US Steel), ABD merkezli otomotiv üreticisi General Motors’a verdeX® çelik adı verilen gelişmiş ve sürdürülebilir çelik tedarik edeceğini açıkladı.

Big River Steel tesisinde üretilecek ve General Motors’a bu yıl sevk edilecek olan çelik, geleneksel yüksek fırın üretimine kıyasla %75’e kadar daha az emisyona sebep oluyor ve %90 geri dönüştürülmüş içerikle üretiliyor.

Öte yandan şirketin Arkansas, Osceola’da şu anda yapım aşamasında olan 3 milyar $’lık yeni tesisiyle verdeX® çelik tedarikini artırmak da dahil olmak üzere sürdürülebilir gelişmiş yüksek mukavemetli ve silisli çelik üretimini genişletmek hedefleniyor.