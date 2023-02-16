﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

US Steel, General Motors’a sürdürülebilir çelik tedarik edecek

Perşembe, 16 Şubat 2023 15:02:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

United States Steel Corporation (US Steel), ABD merkezli otomotiv üreticisi General Motors’a verdeX® çelik adı verilen gelişmiş ve sürdürülebilir çelik tedarik edeceğini açıkladı.

Big River Steel tesisinde üretilecek ve General Motors’a bu yıl sevk edilecek olan çelik, geleneksel yüksek fırın üretimine kıyasla %75’e kadar daha az emisyona sebep oluyor ve %90 geri dönüştürülmüş içerikle üretiliyor.

Öte yandan şirketin Arkansas, Osceola’da şu anda yapım aşamasında olan 3 milyar $’lık yeni tesisiyle verdeX® çelik tedarikini artırmak da dahil olmak üzere sürdürülebilir gelişmiş yüksek mukavemetli ve silisli çelik üretimini genişletmek hedefleniyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi US Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Entergy’nin güneş enerjisi projesi US Steel’in tesislerine enerji tedarik edecek

06 Eki | Çelik Haberler

US Steel üçüncü çeyreğe yönelik beklentilerini açıkladı

19 Eyl | Çelik Haberler

US Steel Minnesota’da doğrudan indirgenmiş demir tesisi inşa edecek

29 Haz | Çelik Haberler

SunCoke ve US Steel demir cevheri işleme anlaşması imzaladı

29 Haz | Çelik Haberler

US Steel dördüncü çeyrekte 1,07 milyar $ net kâr elde etti

31 Oca | Çelik Haberler

US Steel Arkansas’ta 3 milyar $ yatırımla yeni bir üretim tesisi inşa edecek

12 Oca | Çelik Haberler

US Steel yaşanan sızıntının ardından Indiana’da yer alan tesisinde faaliyetlerine geçici olarak ara verdi

29 Eyl | Çelik Haberler

US Steel 3 milyar $’lık yeni elektrik ark ocaklı üretim tesisine yönelik arazi araştırmalarına başladı

20 Eyl | Çelik Haberler

US Steel üçüncü çeyrekte net kârının artmasını bekliyor

20 Eyl | Çelik Haberler

US Steel ikinci çeyrekte 1,01 milyar $ net kâr elde etti

30 Tem | Çelik Haberler