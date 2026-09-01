ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 düştü - 35. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, 29 Ağustos 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,6 düşerken yıllık %3,1 artışla 1,65 milyon mt oldu.

29 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD'li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,7 olurken, bu oran önceki hafta %80 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,2 seviyesinde yer almıştı. Önceki hafta ham çelik üretimi 1,68 milyon mt, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise 1,60 milyon mt olarak kaydedilmişti.

Sene başından 29 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %5,5 artışla ve %79 kapasite kullanım oranıyla 57 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ülkenin ham çelik üretimi %77 kapasite kullanım oranıyla 54,01 milyon mt olarak kaydedilmişti.