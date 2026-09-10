ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %0,6 düştü - 36. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 5 Eylül 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,6 düşerken yıllık %1,7 artışla 1,64 milyon mt oldu.

5 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD'li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,3 olurken, bu oran önceki hafta %78,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %78,3 seviyesinde yer almıştı.

Sene başından 5 Eylül tarihine kadar olan dönemde ABD'nin ham çelik üretimi yıllık %5,4 artışla ve %79 kapasite kullanım oranıyla 58,64 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ülkenin ham çelik üretimi %77,1 kapasite kullanım oranıyla 55,62 milyon mt olarak kaydedilmişti.